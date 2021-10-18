Газинский: «Краснодар» не выигрывает трофеи? У «Спартака» одно чемпионство за 16 лет

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский ответил на вопрос о том, почему его клуб долгое время считается серьёзной силой в российском футболе, однако по-прежнему не выиграл ни одного трофея в своей истории.

«Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоёвывать трофеи, и я уверен, что рано или поздно «Краснодар» добьётся успехов. Есть серьёзная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали. Вот сколько лет «Спартак» был без трофеев? За 16 лет они взяли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд.

Кубок России или групповой этап ЛЧ? На данный момент предпочёл бы выиграть Кубок. В Лиге чемпионов я уже играл», — цитирует Газинского Metaratings.