Газинский: «Краснодар» не выигрывает трофеи? У «Спартака» одно чемпионство за 16 лет

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский ответил на вопрос о том, почему его клуб долгое время считается серьёзной силой в российском футболе, однако по-прежнему не выиграл ни одного трофея в своей истории.
«Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоёвывать трофеи, и я уверен, что рано или поздно «Краснодар» добьётся успехов. Есть серьёзная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали. Вот сколько лет «Спартак» был без трофеев? За 16 лет они взяли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд.
Кубок России или групповой этап ЛЧ? На данный момент предпочёл бы выиграть Кубок. В Лиге чемпионов я уже играл», — цитирует Газинского Metaratings.
- 18 октября 2021
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