Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У 20-летнего футболиста «Норвич Сити» выявлено онкологическое заболевание

У 20-летнего футболиста «Норвич Сити» выявлено онкологическое заболевание
Комментарии

20-летний голкипер «Норвич Сити» Дэниэл Барден, выступающий на правах аренды за «Ливингстон», сообщил, что врачи обнаружили у него тестикулярный рак.

«Это был очень тяжёлый период, но поддержка семьи, друзей и коллег помогла мне пережить эти последние несколько недель. Первоначальный диагноз стал для меня настоящим шоком, но радует то, что заболевание удалось обнаружить на ранней стадии. У врачей оптимистичные прогнозы. Я тоже настроен позитивно. Уверен, что смогу побороть болезнь и скоро вернуть к занятию, которое больше всего люблю.

Хочу поблагодарить всех за поддержку. Я знаю, что дальше будет нелегко, и на этом этапе мне необходимо уединение со своими близкими. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее», — приводит слова Бардена пресс-служба «Норвича».

Новость по теме
«Норвич» и «Брайтон» сыграли вничью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021