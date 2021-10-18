У 20-летнего футболиста «Норвич Сити» выявлено онкологическое заболевание

20-летний голкипер «Норвич Сити» Дэниэл Барден, выступающий на правах аренды за «Ливингстон», сообщил, что врачи обнаружили у него тестикулярный рак.
«Это был очень тяжёлый период, но поддержка семьи, друзей и коллег помогла мне пережить эти последние несколько недель. Первоначальный диагноз стал для меня настоящим шоком, но радует то, что заболевание удалось обнаружить на ранней стадии. У врачей оптимистичные прогнозы. Я тоже настроен позитивно. Уверен, что смогу побороть болезнь и скоро вернуть к занятию, которое больше всего люблю.
Хочу поблагодарить всех за поддержку. Я знаю, что дальше будет нелегко, и на этом этапе мне необходимо уединение со своими близкими. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее», — приводит слова Бардена пресс-служба «Норвича».
- 18 октября 2021
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