Пиоли: Ибрагимович пока не может выходить в стартовом составе «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Порту».
«Перед нами предстанет солидный, компактный соперник. У них есть быстрые атакующие футболисты и хорошо подготовленный тренер. В этом матче у всех будут трудности. Оба матча с «Порту» могут стать решающими для нас. Победа в Лиге чемпионов — это то, чего нам не хватает, чтобы вновь стать великими. Мы на правильном пути, но многое ещё предстоит сделать. Нужно быть сосредоточенными в любой ситуации. Каждая ошибка может стоить слишком дорого.
Что касается Златана Ибрагимовича, ему становится всё лучше, но пока он не может выходить в стартовом составе», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Милан» состоится завтра, 19 октября, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 18 октября 2021
-
16:28
-
16:27
-
16:15
-
16:09
-
16:09
-
15:38
-
15:37
-
15:18
-
15:12
-
14:58
-
14:46
-
14:34
-
14:18
-
14:07
-
14:01
-
13:59
-
13:51
-
13:40
-
13:22
-
13:18
-
13:08
-
13:03
-
12:51
-
12:45
-
12:37
-
12:12
-
12:11
-
12:07
-
11:58
-
11:50
-
11:39
-
11:25
-
11:17
-
11:07
-
11:00