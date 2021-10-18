Пиоли: Ибрагимович пока не может выходить в стартовом составе «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Порту».



«Перед нами предстанет солидный, компактный соперник. У них есть быстрые атакующие футболисты и хорошо подготовленный тренер. В этом матче у всех будут трудности. Оба матча с «Порту» могут стать решающими для нас. Победа в Лиге чемпионов — это то, чего нам не хватает, чтобы вновь стать великими. Мы на правильном пути, но многое ещё предстоит сделать. Нужно быть сосредоточенными в любой ситуации. Каждая ошибка может стоить слишком дорого.



Что касается Златана Ибрагимовича, ему становится всё лучше, но пока он не может выходить в стартовом составе», — приводит слова Пиоли Football Italia.



Матч группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Милан» состоится завтра, 19 октября, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало встречи — в 22:00 мск.