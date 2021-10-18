Варга: у Чалова по-прежнему есть все шансы уехать в Европу

Футбольный агент Шандор Варга, клиентом которого является форвард ЦСКА Фёдор Чалов, вспомнил о несостоявшемся переходе футболиста в «Кристал Пэлас». Активные слухи о возможном переезде Чалова в АПЛ ходили в 2019 году.



«Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Фёдор попал бы в руки моего хорошего друга и отличного тренера Роя Ходжсона, который тогда возглавлял «Кристал Пэлас». Я уверен, что карьера Чалова развивалась бы совсем по-другому.



Есть ли у Чалова перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Олега Лужного устроил в 31 год в «Арсенал», когда они АПЛ выигрывали без проигранных матчей и играли в финале Лиги чемпионов. И он пять лет в Премьер-лиге поиграл. В этом плане Фёдор ещё достаточно молод для переезда в Европу. Но, ещё раз повторюсь, мне лично обидно, что вот так получилось», — цитирует Варгу «Евроставка».

В текущем сезоне Чалов провёл 11 матчей за ЦСКА, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.