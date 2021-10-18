Премьер-министр Франции подарил Папе Римскому футболку Месси

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе официального визита в Ватикан встретился с Папой Римским Франциском и подарил ему футболку форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с автографом аргентинца.
«ПСЖ» в «Твиттере» поблагодарил политика за презент понтифику.
В 2019 году Папа Римский Франциск поделился мнением о Лионеле Месси. «Теоретически, называть Месси богом является кощунством. Нельзя говорить подобное или верить в это. К примеру, я точно не верю. Люди могут сравнивать Месси с богом, лишь выражая восхищение. Но ему не нужно поклоняться. Это только речевой оборот. Фраза «футбольный бог» — это популярный способ самовыражения. Месси — очень хорош, но он не бог», — сказал понтифик. Франциск — футбольный болельщик, поддерживает аргентинский клуб «Сан-Лоренсо».
- 18 октября 2021
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