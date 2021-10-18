Вагнер Лав: я хочу поиграть в футбол ещё несколько лет, моё тело отвечает мне взаимностью

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне защищающий цвета «Кайрата», признался, что не хочет завершать карьеру футболиста в ближайшее время.

«Что буду делать по завершении карьеры? Я ещё не думал об этом, так как я хочу еще поиграть несколько лет. Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, моё тело ещё отвечает мне взаимностью. На данный момент меня не интересует быть тренером.

Конечно, мы не знаем, что будет завтра. Если вдруг жизненный путь приведёт к работе тренером, я постараюсь очень сильно подготовиться к этому, чтобы быть готовым к данной клубной работе», — приводит слова Вагнер Лава Vesti.kz.

Напомним, за ЦСКА Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.