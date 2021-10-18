Титов: «Ростов» играет всё хуже и хуже. Боюсь, что мы можем потерять этот самобытный клуб

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался об уровне «Сочи» и проблемах «Ростова».
«Сочи»? Отрадно, что уже второй сезон подряд они борются за попадание в тройку лидеров. Прекрасно, что у нас есть такая самобытная команда. Прекрасно, что в Сочи есть и хоккейный, и футбольный клубы и туристы могут выбирать, куда им пойти. Я был и там, и там.
Но вопрос в другом. Если «Сочи» по итогам сезона опять попадет в еврокубки, где дела у нас все хуже и хуже, то любой нашей команде придется играть отборочные матчи. И если «Сочи» опять придется проходить этот путь, то однозначно нужно усиление. Учитывая, кто хозяин этой команды, можно сделать любую покупку. Но еще есть fair play. И пройдет ли его «Сочи», если будет покупать игроков? Хотя я очень рад, что у нас есть такие команды. Как в свое время «Ростов» ярко играл в Европе, одерживая запоминающиеся победы!
Жаль, что сегодня «Ростов» играет все хуже и хуже и фактически борется за выживание. Ушел Карпин. Полностью поменялась команда, не осталось никого, кто приносил славу «Ростову». Боюсь, что мы можем потерять этот самобытный клуб», — приводит слова Титова «Московский комсомолец», — приводит слова Титова «Московский комсомолец».
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