«Эспаньол» дома обыграл «Кадис»

Сегодня, 18 октября, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 9-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Кадис». Хозяева одержали победу — 2:0.
Счёт матча был открыт в добавленное к первому тайму время. Отличился нападающий Рауль де Томас.
На 65-й минуте встречи гол забил полузащитник Николас Рибаудо.
Рибаудо удваивает преимущество «Эспаньола»:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный арбитр – Альберто Гомес Ламейро.
После девяти сыгранных туров в испанской Примере «Эспаньол» располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. «Кадис» набрал 7 очков за девять матчей и находится на 16-м месте в таблице.
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