Бышовец ответил на обвинения в получении денег от игроков за место в сборной

Известный российский тренер Анатолий Бышовец ответил на обвинения Андрея Канчельскиса в получении денег от игроков за место в сборной.
«Мне трудно объяснить, почему Канчельскис делает такие заявления. Но сейчас такое время, что за деньги можно написать или сказать всё, что угодно. Я никого не обвиняю, просто говорю о времени. Я не понимаю, зачем это? При чём здесь Черчесов и Бышовец? Я это оцениваю как очередной заказ. К сожалению, мир так устроен, в нем есть добро и зло.
При этом я очень хорошо отношусь к Канчельскису как к игроку, в сборной у меня к нему претензий не было. И сейчас я сожалею, что он так говорит. Я ведь приглашал его в национальную сборную, дал ему дорогу в большой футбол, что помогло ему стать игроком «Манчестер Юнайтед». Когда он уже был без работы, рекомендовал его на должность главного тренера Шамилю Газизову, тогда «Уфа» только создавалась. Вспоминается моя фраза в «Локомотиве»: «Есть предел человеческой доброте, предела человеческой мерзости нет».
Как я могу судиться? Об этом даже смешно говорить. Это очередной заказ, обида, спровоцированный вопрос. Сейчас, честно говоря, он вызывает только чувство жалости. Но в любом случае надо сохранять достоинство, ведь все это бездоказательно, для таких заявлений нужны основания. Думаю, в свое время они об этом будут очень сожалеть», — приводит слова Бышовца издание ТАСС.
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