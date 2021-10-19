«Ман Сити» — лидер топ-5 лиг по разнице голевых моментов. Лучший в РПЛ – «Спартак»

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт соответствия между созданными явными голевыми моментами у чужих и у своих ворот, согласно данным InStat.
Сербский «Партизан» (5,0) показал лучшее соотношение из 680 исследованных клубов, опередив нидерландский «Аякс» (4,3) и «РБ Зальцбург» (4,1).
«Манчестер Сити» возглавляет таблицу топ-5 европейских лиг с коэффициентом 3,3. Команда Хосепа Гвардиолы создаёт в среднем 8,4 явных шансов за игру, а оппонентам предоставляет лишь 2,6. «Бавария» (3,0) и «Пари Сен-Жермен» (2,4) замыкают подиум большой пятёрки, а «Эвертон» занимает четвёртое место (2,3). В конце рейтинга находятся «Гранада», «Гройтер Фюрт», «Норвич Сити» и «Саутгемптон».
В России лидирует по этому показателю московский «Спартак» (2,09) под руководством Руя Витории, за ним следует санкт-петербургский «Зенит» (1,63), а замыкает тройку лучших «Сочи» (1,50).
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