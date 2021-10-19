Рангник рассказал о сотрудничестве своей консалтинговой компании с «Локомотивом»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник рассказал о деятельности своей консалтинговой компании, которая сейчас сотрудничает с железнодорожниками.

«Думаю, не так важно, как называется моя компания. «Рангник Консалтинг», но мы помогаем расти тренерам и игрокам. В этом смысле наша деятельность похожа на деятельность других консалтинговых агентств. Мы помогаем клубам развиваться.

У нас нет ни одного нового игрока, который старше 25 лет. Мы видим, что эти игроки действительно помогают команде. Но окончательно мы сможем оценить игроков тогда, когда пройдёт больше времени. Когда человек регулярно забивает в «Утрехте», он будет регулярно забивать и в «Локомотиве».

Я работаю самостоятельно. Сейчас моя консалтинговая компания работает только с «Локомотивом». И достаточно плотно. Повторю, две недели из четырёх я в Москве. Остальные две недели — на постоянной связи с Александром и Томасом», — передаёт слова Рангника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, недавно «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль.