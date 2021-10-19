Патрик Виейра — об ударе Макартура по ноге Саки: я не видел фола
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал инцидент, случившийся в ходе матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2). Игрок гостей Джеймс Макартур сильным ударом сзади сбил с ног футболиста «канониров» Букайо Саку. За столь грубый фол Макартур получил лишь жёлтую карточку.
«Видел ли я этот эпизод? Нет, мне очень жаль. У меня не было возможности увидеть из того места, где я находился. Я не видел фола», — приводит слова Виейра Footbal.London.
Видео момента с фолом Джеймса Макартура
«Арсенал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Кристал Пэлас» (8) – на 14-й позиции.
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Новость по темеПатрик Виейра: «Кристал Пэлас» не повезло пропустить такой гол
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