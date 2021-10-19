«Зенит» подходит к матчу с «Ювентусом» практически без потерь. Отсутствует лишь Оздоев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ с «Ювентусом» сине-бело-голубые не смогут рассчитывать лишь на полузащитника Магомеда Оздоева.

«Кроме Магомеда Оздоева, все работают в общей группе и могут принять участие в матче. Что касается Деяна Ловрена, его игры и вообще ситуации, никаких проблем нет. Что касается индивидуальных каких-то качеств или уровня того или иного футболиста, то на протяжении сезона кто-то играет лучше, кто-то — хуже. Это абсолютно нормально. Очень сложно увидеть игрока, который ровно проходит весь сезон без каких-либо спадов, или выбрать футболиста, у которого нет каких-либо вопросов по игре», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра «Ювентуса» и «Зенита» пройдёт 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).