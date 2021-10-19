Семак: возможно, поговорю со Спаллетти, который знает, как играть с «Ювентусом» по Серии А

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«После двух неудачных матчей чувствуем себя абсолютно нормально. Это всего-лишь статистика. Самое важное — где мы окажемся в завершении того или иного турнира. Что касается матча с «Ювентусом» и турнирной таблицы, то у соперника хорошее положение после двух стартовых побед, им не так много нужно набрать, чтобы выйти в следующий этап. У нас задача сложнее и для нас этот матч будет очень важным с точки зрения дальнейших перспектив выхода в следующий этап.

Говорил ли я со Спаллетти, который хорошо играет против «Ювентуса» со своим «Наполи»? Нет, пока не общались, возможно, ещё пообщаемся. Очень рад за Лучано — он прекрасный человек и тренер. Тот человек, которым я восхищаюсь, слежу за его успехами, безмерно рад за него. Думаю, ещё поговорим. Но у нас достаточно материала, чтобы проанализировать матчи «Ювентуса», такая возможность у нас есть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра «Ювентуса» и «Зенита» пройдёт 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).