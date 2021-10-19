Щенсны: «Ювентус» должен выложиться на 150 процентов в матче с «Зенитом»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о настрое команды в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Мы должны сыграть с «Зенитом» в том же духе, как и в последних двух матчах. Должны выложиться на 150 процентов и проявить сплочённость. Это и может повлиять на результат. Наш дух в последнее время поменялся. Мы более сосредоточенно играем в обороне. Об этом нас просил тренер. Изменился подход. Поэтому пришли и хорошие результаты. Не считаю, что был переломный момент. Мы просто стали много работать и показывать разницу в матчах. Наша повседневная работа изменилась, поэтому есть результаты.



Несмотря на всё, что происходит вокруг меня, я максимально сконцентрирован. Надеюсь, что верну форму, которая была у меня до этого. Тренироваться с Аллегри удобно. Это честь для меня. Я знаю, как он работает. Мой возможный уход прошлым летом? Я никогда не хотел покидать «Ювентус», — передаёт слова Щенсного корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск.