«Шахтёр» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и мадридского «Реала» на матч 3-го тура Лиги чемпионов.
«Шахтёр»: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.
«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Алаба, Васкес, Кроос, Модрич, Каземиро, Винисиус, Родриго, Бензема.
«Реал» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Шахтёр» (1) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
Встреча группы D пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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