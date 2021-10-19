«Шахтёр» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и мадридского «Реала» на матч 3-го тура Лиги чемпионов.

«Шахтёр»: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Алаба, Васкес, Кроос, Модрич, Каземиро, Винисиус, Родриго, Бензема.

«Реал» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Шахтёр» (1) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

Встреча группы D пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.