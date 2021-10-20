Гари Невилл признал, что не будет призывать к отставке Уле-Гуннара Сульшера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл признал, что не будет призывать к отставке главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

«С радостью признаю, что я не буду требовать отставки никакого тренера, включая Уле. Моё положение в статусе эксперта не идёт ни в какое сравнение с тем, что я являюсь человеком и чьим-то другом. По крайней мере я это признаю», — написал Невилл в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед» после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. После двух туров в Лиге чемпионов манкунианцы располагаются на третьей позиции в группе F.

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Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: