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Диего Симеоне: я пытался пожать руку Клоппу

Диего Симеоне: я пытался пожать руку Клоппу
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал инцидент, произошедший по окончании матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3). Наставник «матрасников» не пожал руку коллеге Юргену Клоппу.

«Я был недоволен после игры. Конечно, это так. Когда ты проигрываешь, то не хочешь жать руки после матча. Тебя не заставляют это делать, когда ты злишься. Я уважаю эту традицию, но после поражения хочу поскорее уйти в подтрибунное помещение.

Клопп стоял на поле, я подошёл к нему и пытался пожать руку. С этим нет никаких проблем. Но после поражения я был недоволен», — приводит слова Симеоне Liverpool Echo.

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