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Рианчо: Семак — отличный тренер, он постоянно растёт

Рианчо: Семак — отличный тренер, он постоянно растёт
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак — отличный тренер, внимательный к тренировочному процессу, к деталям. Он постоянно растёт. Уже во время игровой карьеры Семак был примером профессионализма для всей молодёжи. Я считаю, что общий уровень российских тренеров повысился. Они развиваются, привносят новое, и это значительно повышает их ценность», — приводит слова Рианчо Tuttomercatoweb.

Сегодня, 20 октября, «Зенит» проведёт матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ювентус».

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