Рианчо: «Спартак» приспособится к идеям Витории, а «Локо» предстоит нестандартный сезон
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о ситуации в стане красно-белых и высказался о переменах в «Локомотиве».
«Локомотиву» предстоит нестандартный сезон. Неизвестно, что будет, потому что у нового тренера много работы. Что касается «Спартака», думаю, что команда привыкнет и приспособится к идеям Руя Витории. Они уже начали это восхождение», — приводит слова Рианчо Tuttomercatoweb.
Напомним, Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году. Ранее Рианчо занимался тренерской деятельностью в таких клубах, как «Левнте», «Рубин», киевское «Динамо» и сборная Украины.
«Локомотив» в 11 матчах набрал 18 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (17) — на 7-м месте.
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