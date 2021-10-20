Рианчо: Азмун — великолепный игрок, но он ещё не показал весь свой потенциал

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о иранском нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне.



«Азмун — великолепный игрок, но он ещё не показал весь свой потенциал. Он отлично играет головой, владеет мячом, умеет предвидеть те или иные действия на поле. Он знает, как принимать правильные решения. Считаю, что он уже давно должен был проявить себя в еврокубках», — приводит слова Рианчо Tuttomercatoweb.



Сегодня, 20 октября, «Зенит» проведёт матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ювентусом». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ювентус».