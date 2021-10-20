Терим: желаю Гисдолю удачи. Я опытный и умный тренер, он такой же

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Керим перед матчем 3-го тура Лиги Европы с «Локомотивом» пожелал удачи новому главному тренеру «Локомотива» Маркусу Гисдолю.

«Желаю Гисдолю удачи, я его знаю по работе в Германии. Обычно смена тренера позитивно меняет команду, мы уже отметили позитивные изменения в команде по первому матчу. Я опытный и умный тренер, он такой же», — сказал Терим на пресс-конференции.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками команд по группе Е Лиги Европы являются римский «Лацио» и «Марсель».



Встречу обслужит бригада арбитров из Австрии во главе с Херальдом Лехнером. Помогать ему будут ассистенты Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Четвёртый рефери — Маркус Хаметер. За VAR будет отвечать немецкий судья Бастиан Данкерт, которому поможет англичанин Пол Тирни.