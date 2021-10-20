Видеообзор поражения «Спартака» от «Лестера» в третьем туре Лиги Европы

Сегодня, 20 октября, в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 московский «Спартак» со счётом 3:4 уступил «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Видео доступно на YouTube-канале телеканала «Матч ТВ».

Футболист «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Соболев получил пас от Зелимхана Бакаева и пробил из угла штрафной. Мяч зацепил спину Сумаре и влетел в сетку — Шмейхель не дотянулся до мяча.

Затем Джордан Ларссон увеличил разницу в счёте. Виктор Мозес пошёл в борьбу и отобрал мяч у Сёюнджю на фланге. Виктор влетел в штрафную и прострелил в центр, а Ларссон в касание переправил мяч в сетку.

После этого игрок «Лестера» Патсон Дака сократил отставание гостей. Келечи Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную, Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот. Затем Дака забил ещё 3 мяча, оформив покер. В ответ на это Александр Соболев забил ещё один мяч.