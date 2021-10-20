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Видео нападения на журналиста после матча «Спартак» — «Лестер»

Видео нападения на журналиста после матча «Спартак» — «Лестер»
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Было опубликовано видео нападения на журналиста после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». В ходе конфликта агрессор выражался нецензурно.

Напомним, сегодня после матча «Спартак» — «Лестер», который завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба, возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста. В стычке с неизвестным пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок.

Футболист «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Затем Джордан Ларссон увеличил разницу в счёте. После этого игрок «Лестера» Патсон Дака сократил отставание гостей. Келечи Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную, Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот. Затем Дака забил ещё 3 мяча, оформив покер. В ответ на это Александр Соболев забил ещё один мяч.

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