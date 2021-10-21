Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Зенитом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выездную победу над «Зенитом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0).
«Сегодня мы получили отличный результат. Могли сыграть лучше, но это хороший знак. Значит, лучше подготовимся к игре с «Интером». Когда у тебя всегда хорошие результаты, это может снизить внимание. Сегодня у нас были хорошие и плохие моменты. Эта победа важна для нас.
Кулушевски сначала не выглядел хорошо, но потом прибавил. В последних 30 метрах перед воротами в целом надо играть лучше. Но мы играем много матчей. Возможно, причина не самой яркой игры в этом», — передаёт слова Аллегри корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка. Туринский «Ювентус» имеет в своём активе 9 очков. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» и «Мальмё».
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