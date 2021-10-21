Деменко: не могу понять, что Витория мог сказать в перерыве, чтобы «Спартак» развалился

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4).



«Вообще, мне понравился «Спартак», я не ожидал, что он начнёт так резко. Но потом, когда «Лестер» отыграл один мяч и команды ушли на перерыв, я не знаю, что Руй Витория сказал футболистам. Мы увидели совсем другую команду, не было уже той игры, что мы видели в первом тайме. Было какое-то спокойствие, и за это «Лестер» наказал «Спартак». Мы увидели, что красно-белые уже не знали, что делать. «Лестер» контролировал игру, и даже несмотря на то, что «Спартак» забил в концовке, он уже не показывал того, что мы хотели видеть.



«Что произошло с командой, тяжело сказать. Хотя первые минут 30 «Спартак» полностью контролировал ход матча, но 30 минут — не 90. И для меня было удивительно, что произошло. Мы знали, что «Лестер» — сильная команда. Но «Спартак» хорошо проявил себя с «Наполи», в последних играх в чемпионате России тоже он показал свой уровень. И здесь я не могу понять, что такого мог Витория сказать в перерыве, чтобы команда развалилась», — цитирует Деменко «Газета.Ru».