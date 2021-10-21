Лука Тони прокомментировал победу «Ювентуса» над «Зенитом»

Победитель чемпионата мира в составе сборной Италии Лука Тони прокомментировал минимальную победу туринского «Ювентуса» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:0).
«Это классическая победа для «Ювентуса». Они играют в отличный футбол, очень хорошо защищаются и мало пропускают. А потом решают задачу победы, которая стоит перед ними. Недавно в подобной ситуации судьбу матча решил Кьеза, а в этот раз Кулушевски забил отличный гол. Взятие ворот пришло из достаточно сложной ситуации, Деян нуждался в этом голе. Надеюсь, забитый мяч придаст ему уверенности в себе», — приводит слова Тони из эфира Prime Video издание TuttoJuve.
После трёх туров группового этапа ЛЧ «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 3 очка. «Ювентус», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу. Туринцы выиграли три матча из трёх.
- 21 октября 2021
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