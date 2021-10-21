Малафеев прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Ювентусом»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

«Трудно определить причину поражения, тем более в том матче, где игра была обоюдоострой и, по сути, даже равной. «Зенит» очень интересно выглядит, особенно при атакующей паре игроков Малком — Клаудиньо, которые создали достаточно много острых моментов.

Благодаря домашней победе над «Мальмё» у «Зенита» есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов, но, безусловно, не всё так просто. Чтобы попасть в Лигу Европы, достаточно обыграть шведов. Что касается игры Станислава Крицюка, то он в целом играет так, как и должен играть. Он хорошо сыграл в начале второго тайма, когда не дал забить при игре 1 в 1, ну а момент с пропущенным голом — вопрос больше к оборонительным действиям в целом», — приводит слова Малафеева издание ТАСС.

После трёх туров группового этапа ЛЧ «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 3 очка. «Ювентус» единолично возглавляет турнирную таблицу. Туринцы выиграли три матча из трёх.