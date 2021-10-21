Миранчук разогнался до 38,6 км/ч в матче с «МЮ», став самым быстрым игроком этой ЛЧ

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук развил самую высокую скорость среди игроков, участвовавших в матчах группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022.
В матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3) Миранчук разогнался до 38,6 км/ч. Это самый высокий показатель в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Такую же скорость установил полузащитник донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио. Это произошло в матче с «Реалом» (0:5).
Также в рейтинг самых быстрых игроков группового этапа Лиги чемпионов вошли:
Винисиус Жуниор («Реал») — 38,5 км/ч,
Марио Эрмосо («Атлетико») — 38,3 км/ч,
Мешак Элия («Янг Бойз») — 37,8 км/ч,
Шансель Мбемба («Порту») — 36,7 км/ч,
Нуссайр Мазрауи («Аякс») — 36,5 км/ч,
Кингсли Коман («Бавария») — 35,7 км/ч,
Муми Нгамалё («Янг Бойз») — 35,5 км/ч,
Янник Феррейра Карраско («Атлетико») — 35,5 км/ч.
Напомним, ранее болельщики «Аталанты» признали Алексея Миранчука худшим игроком команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3). 26-летний российский полузащитник получил оценку 5,0 – низший балл в команде.
- 21 октября 2021
-
18:59
-
18:57
-
18:49
-
18:36
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
16:57
-
16:52
-
16:42
-
16:22
-
16:17
-
15:59
-
15:56
-
15:49
-
15:36
-
15:29
-
15:29
-
15:01
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:19
-
14:18
-
13:53
-
13:48
-
13:22
-
13:17