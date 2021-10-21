Миранчук разогнался до 38,6 км/ч в матче с «МЮ», став самым быстрым игроком этой ЛЧ

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук развил самую высокую скорость среди игроков, участвовавших в матчах группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022.

В матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3) Миранчук разогнался до 38,6 км/ч. Это самый высокий показатель в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Такую же скорость установил полузащитник донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио. Это произошло в матче с «Реалом» (0:5).

Также в рейтинг самых быстрых игроков группового этапа Лиги чемпионов вошли:

Винисиус Жуниор («Реал») — 38,5 км/ч,

Марио Эрмосо («Атлетико») — 38,3 км/ч,

Мешак Элия («Янг Бойз») — 37,8 км/ч,

Шансель Мбемба («Порту») — 36,7 км/ч,

Нуссайр Мазрауи («Аякс») — 36,5 км/ч,

Кингсли Коман («Бавария») — 35,7 км/ч,

Муми Нгамалё («Янг Бойз») — 35,5 км/ч,

Янник Феррейра Карраско («Атлетико») — 35,5 км/ч.

Напомним, ранее болельщики «Аталанты» признали Алексея Миранчука худшим игроком команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3). 26-летний российский полузащитник получил оценку 5,0 – низший балл в команде.