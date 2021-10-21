«Витесс» оказался сильнее «Тоттэнхема» в матче Лиги конференций

Сегодня, 21 октября, состоялся ряд матчей Лиги конференций. В них встречались голландский «Витесс» и английский «Тоттэнхем», киприотский «Анортосис» и эстонский клуб «Флора», армянский «Алашкерт» и австрийский «Ласк», словенская «Мура» и французский «Ренн», азербайджанский «Карабах» и казахстанский «Кайрат», израильский «Маккаби» и чешская «Славия», а также датский «Копенгаген» и греческий «Паок».
В паре «Витесса» и «Тоттэнхема» сильнее оказался голландский клуб. На 78-й минуте голом отметился Максимилиан Виттек.
Во встрече «Анортосиса» и «Флоры» сильнейшего не оказалось. Гол за киприотов на свой счёт записал бывший игрок «Оренбурга» Денис Попович.
В матче «Алашкерта» и «Ласка» сильнее оказались австрийцы. В их составе отличились Томас Гойгингер, Петер Михорль и Хё Хонг.
В противостоянии «Ренна» и «Муры» сильнее оказался французский коллектив. Матч завершился со счётом 2:1.
В игре «Карабаха» и «Кайрата» сильнее оказался азербайджанский клуб. Победу азербайджанскому клубу принёс бывший игрок московского «Динамо» Рамиль Шейдаев.
Во встрече «Маккаби» и «Славии» сильнее оказались израильтяне, одержавшие победу со счётом 1:0.
В паре «ПАОКА» и «Копенгагена» победителем оказалась греческая команда. Игра завершилась со счётом 2:1. У датчам голом отметился Пеп Бьель.
- 21 октября 2021
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