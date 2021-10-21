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«Витесс» оказался сильнее «Тоттэнхема» в матче Лиги конференций

«Витесс» оказался сильнее «Тоттэнхема» в матче Лиги конференций
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Сегодня, 21 октября, состоялся ряд матчей Лиги конференций. В них встречались голландский «Витесс» и английский «Тоттэнхем», киприотский «Анортосис» и эстонский клуб «Флора», армянский «Алашкерт» и австрийский «Ласк», словенская «Мура» и французский «Ренн», азербайджанский «Карабах» и казахстанский «Кайрат», израильский «Маккаби» и чешская «Славия», а также датский «Копенгаген» и греческий «Паок».

В паре «Витесса» и «Тоттэнхема» сильнее оказался голландский клуб. На 78-й минуте голом отметился Максимилиан Виттек.

Лига конференций. Группа G. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Витесс
Арнем, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Виттек – 78'

Во встрече «Анортосиса» и «Флоры» сильнейшего не оказалось. Гол за киприотов на свой счёт записал бывший игрок «Оренбурга» Денис Попович.

Лига конференций. Группа B. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Анортосис
Фамагуста, Кипр
Окончен
2 : 2
Флора
Таллин, Эстония
1:0 Делетич – 25'   2:0 Попович – 28'   2:1 Саппинен – 38'   2:2 Саппинен – 79'

В матче «Алашкерта» и «Ласка» сильнее оказались австрийцы. В их составе отличились Томас Гойгингер, Петер Михорль и Хё Хонг.

Лига конференций. Группа A. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Алашкерт
Мартуни, Армения
Окончен
0 : 3
ЛАСК
Линц, Австрия
0:1 Hong – 35'   0:2 Гойгингер – 68'   0:3 Михорль – 90+2'

В противостоянии «Ренна» и «Муры» сильнее оказался французский коллектив. Матч завершился со счётом 2:1.

Лига конференций. Группа G. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Мура
Мурска-Собота, Словения
Окончен
1 : 2
Ренн
Ренн, Франция
0:1 Гирасси – 17' (пен)   1:1 Лотрич – 20'   1:2 Лаборде – 41'

В игре «Карабаха» и «Кайрата» сильнее оказался азербайджанский клуб. Победу азербайджанскому клубу принёс бывший игрок московского «Динамо» Рамиль Шейдаев.

Лига конференций. Группа H. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0:1 Канте – 19' (пен)   1:1 Шейдаев – 79'   2:1 Гусейнов – 90+1'

Во встрече «Маккаби» и «Славии» сильнее оказались израильтяне, одержавшие победу со счётом 1:0.

Лига конференций. Группа E. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
1 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Доньо – 24'

В паре «ПАОКА» и «Копенгагена» победителем оказалась греческая команда. Игра завершилась со счётом 2:1. У датчам голом отметился Пеп Бьель.

Лига конференций. Группа F. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Сидклей – 19'   0:2 Живкович – 38'   1:2 Бьель – 80'
Удаления: Грабара – 9' / нет
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