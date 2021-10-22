Пеллегрини: «Рома» получила пощечину, которую полностью заслужила

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился эмоциями после поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций с клубом «Будё-Глимт» (1:6).
«Мало что можно сказать прямо сейчас. Я могу только извиниться и пообещать вернуться на правильный путь как можно быстрее. Всё, что было нужно, мы произнесли в раздевалке, и это останется там.
Иногда нужна пощечина, чтобы чему-то научиться. Сегодня мы получили пощечину, которую полностью заслужили. Мы должны убедиться, что извлечем уроки из этого унижения и сохраним правильный настрой до конца сезона.
Я не волнуюсь, не разочарован, я просто злюсь. С завтрашнего дня мы должны работать ещё усерднее, потому что впереди игры, в которых нужно побеждать», — цитирует Пеллегрини Sky Sport Italia.
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