Пеллегрини: «Рома» получила пощечину, которую полностью заслужила

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился эмоциями после поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций с клубом «Будё-Глимт» (1:6).



«Мало что можно сказать прямо сейчас. Я могу только извиниться и пообещать вернуться на правильный путь как можно быстрее. Всё, что было нужно, мы произнесли в раздевалке, и это останется там.



Иногда нужна пощечина, чтобы чему-то научиться. Сегодня мы получили пощечину, которую полностью заслужили. Мы должны убедиться, что извлечем уроки из этого унижения и сохраним правильный настрой до конца сезона.



Я не волнуюсь, не разочарован, я просто злюсь. С завтрашнего дня мы должны работать ещё усерднее, потому что впереди игры, в которых нужно побеждать», — цитирует Пеллегрини Sky Sport Italia.