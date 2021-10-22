«Мне нравится фото, бро». Бывший защитник «Ювентуса» оценил пост Роналду о рекордах в ЛЧ

Бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа, выступающий за турецкий «Фатих Карагюмрюк», оценил пост экс-одноклубника — португальского форварда Криштиану Роналду — о рекордах в Лиге чемпионов. Нападающий «Манчестер Юнайтед» разместил коллаж, на котором он представлен в формах своего нынешнего клуба, а также «Реала» и «Ювентуса». Снимок был дополнен статистическими сведениями о рекордах португальца в Лиге чемпионов: 179 матчей, 137 голов, 5-кратный победитель.

«Мне нравится это фото, бро», — написал Бенатиа в комментарии.

Роналду отметился победным голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2).

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