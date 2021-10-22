Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду опубликовал пост о своих рекордах в Лиге чемпионов, представ в формах трёх клубов

Роналду опубликовал пост о своих рекордах в Лиге чемпионов, представ в формах трёх клубов
Комментарии

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост о своих рекордах в Лиге чемпионов. Форвард разместил коллаж, на котором он представлен в формах «МЮ», «Реала» и «Ювентуса», за которые играл в этом турнире. Снимок был дополнен статистическими сведениями о рекордах португальца в Лиге чемпионов: 179 матчей, 137 голов, 5-кратный победитель.

«Энергетика Лиги чемпионов. Я люблю этот турнир», — добавил Роналду.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду

Роналду отметился победным голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). «Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Самые опасные моменты Роналду после возвращения в АПЛ

Новость по теме
Игроки «Реала» Винисиус и Марсело отреагировали на пост Криштиану Роналду после матча ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021