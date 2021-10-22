Роналду опубликовал пост о своих рекордах в Лиге чемпионов, представ в формах трёх клубов

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост о своих рекордах в Лиге чемпионов. Форвард разместил коллаж, на котором он представлен в формах «МЮ», «Реала» и «Ювентуса», за которые играл в этом турнире. Снимок был дополнен статистическими сведениями о рекордах португальца в Лиге чемпионов: 179 матчей, 137 голов, 5-кратный победитель.
«Энергетика Лиги чемпионов. Я люблю этот турнир», — добавил Роналду.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду
Роналду отметился победным голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). «Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.
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Самые опасные моменты Роналду после возвращения в АПЛ
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