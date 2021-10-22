Юрген Клопп сравнил Мохамеда Салаха и Криштиану Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на просьбу журналистов сравнить форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«А зачем их сравнивать? Они оба футболисты мирового класса. Левая нога у Мо, пожалуй, получше. Криштиану немного сильнее в воздухе и в игре правой ногой. Оба быстры и отчаянно жаждут забивать голы», — приводит слова Клоппа Mirror.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 5 матчей и забил 3 гола. На счет Салаха 8 игр, 7 голов и 4 результативные передачи.

Матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на «Олд Траффорд» 24 октября, начало — в 18:30 мск.

Гол Салаха в ворота «Уотфорда»:

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