«За державу обидно!» Газзаев – о назначении иностранных тренеров в клубы РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался по поводу назначения Маркуса Гисдоля в «Локомотив» и раскритиковал идею работы иностранных специалистов в клубах РПЛ.

«Ещё когда увидел новость о назначении нового тренера «Локомотива», сразу вспомнилась фраза из замечательного фильма «Белое солнце пустыни» — «За державу обидно!»

В таких ситуациях мне действительно становится обидно за наш футбол и за нашу страну, ведь подобные назначения являются откровенной профанацией. Отечественные тренеры не получают шанса, а их места занимают иностранцы без каких-либо заслуг, которые у себя в стране остались без работы, не востребованы на родине, но с радостью едут к нам на большие деньги без гарантии результата. Почему мы унижаем нашу тренерскую школу и назначаем очередного «кота в мешке», который всю жизнь в профессии боролся за выживание и стоял на вылет?

В ситуации с «Локомотивом» неприятно удивило и другое. Этот клуб — один из флагманов российского футбола, регулярно выступающий в еврокубках. У клуба огромный по нашим меркам бюджет. Но сейчас непонятно, почему именно «Локомотив» поменял тренера и за какие заслуги в клуб приглашены «специалисты» из Германии. Пока что мы видим результаты их труда — команда не выигрывает семь матчей подряд, дома уступила «Галатасараю», хотя турнирная ситуация требовала побеждать. Удивило, что по ходу второго тайма тренер практически не делал замен, хотя было видно, как устали многие футболисты.

Зачем мы постоянно следуем принципу «заграница нам поможет»? Это касается, кстати, не только тренеров, но и менеджеров. В «Локомотиве» спортивная составляющая теперь отдана на откуп иностранцу. И даже программу реформ российского футбола почему-то делают голландцы. Самое интересное, что в самих Нидерландах их реформа никому не нужна! Их удивительная система оказалась востребована только у нас, больше нигде в мире такую схему не используют. Очень неприятно, что наша страна становится полигоном для экспериментов со стороны столь сомнительных специалистов», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».