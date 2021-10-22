Патрис Эвра рассказал о сексуальном насилии, которому подвергся в детстве

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о сексуальном насилии, которому подвергся в подростковом возрасте.
«Это был тяжёлый момент для меня. Мне ещё нужно рассказать о случившемся братьям, сёстрам и всем близким друзьям. Не хочу, чтобы люди испытывали ко мне жалость. Неоднозначная и сложная с точки зрения морали ситуация. Недавно я рассказал об этом маме. Любая мать не ожидает услышать такое от своего ребёнка.
Это стало для неё большим потрясением, она разгневалась. Мама заявила: «Ты не должен рассказывать об этом в книге, это личное». Но я ответил ей: «Мам, это не для меня, это для других детей». Она сказала, что понимает. Я не думал всерьёз о судебном преследовании виновного в насилии, хотя его мама предлагала подать на преступника в суд», – цитирует Эвра The Athletic.
- 22 октября 2021
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