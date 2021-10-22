Клопп перед игрой с «Манчестер Юнайтед» возмутился количеством пенальти у манкунианцев
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о судействе в матчах «Манчестер Юнайтед» перед встречей 9-го тура чемпионата Англии с подопечными Уле-Гуннара Сульшера.
«Мы все знаем, что не можем влиять на судей. Но наличие такого количества пенальти, какое было у «Манчестер Юнайтед», является совершенно исключительным. Игроки «МЮ» хороши, они заходят в штрафную и создают такие ситуации. Но и у «Ливерпуля» есть хорошие футболисты, хотя мы и близко не получили столько одиннадцатиметровых. Это факт. Но кого это волнует?» — приводит This Is Anfield слова Юргена Клоппа.
Матч 9-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на «Олд Траффорд» 24 октября, начало — в 18:30 мск.
Комментарии
- 22 октября 2021
-
20:53
-
20:46
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:01
-
19:59
-
19:48
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:16
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:21
-
17:19
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:43
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:22
-
16:14
-
16:10
Партнерский контент