Клопп перед игрой с «Манчестер Юнайтед» возмутился количеством пенальти у манкунианцев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о судействе в матчах «Манчестер Юнайтед» перед встречей 9-го тура чемпионата Англии с подопечными Уле-Гуннара Сульшера.

«Мы все знаем, что не можем влиять на судей. Но наличие такого количества пенальти, какое было у «Манчестер Юнайтед», является совершенно исключительным. Игроки «МЮ» хороши, они заходят в штрафную и создают такие ситуации. Но и у «Ливерпуля» есть хорошие футболисты, хотя мы и близко не получили столько одиннадцатиметровых. Это факт. Но кого это волнует?» — приводит This Is Anfield слова Юргена Клоппа.

Матч 9-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на «Олд Траффорд» 24 октября, начало — в 18:30 мск.