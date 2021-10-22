Бруну Фернандеш высмеял португальский диалект Криштиану Роналду

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в шутливой форме подверг критике португальский диалект Криштиану Роналду.
«Иногда трудно понять, о чём разговаривают Лингард и Рашфорд. С португальским языком такая же ситуация. Если вы спросите Криштиану Роналду, то получите ответ, что он, я и Диого Далот говорим по-разному.
То, как говорит Криштиану, — один из худших диалектов португальского языка (смеётся). Роналду с Мадейры. Боже мой, клянусь, португальцы не понимают, что говорят люди с этого острова!» — приводит слова Фернандеша Manchester Evening News.
Напомним, 31 августа 2021 года Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Его предыдущим клубом был туринский «Ювентус». В нынешнем сезоне форвард уже успел провести за «красных дьяволов» 8 матчей и забил в них 6 голов.
- 22 октября 2021
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