Игнашевич — о Жиркове: уже обсудил с ним возможный переход в «Балтику»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о возможности перехода бывшего игрока «Зенита» Юрия Жиркова в состав клуба из Калининграда.
«Я только за, уже обсудил с ним немного этот вопрос. Причём не по моей инициативе, он сам поздравил меня с переходом, сказал, что классный город. Но для того, чтобы такой футболист, как Юра Жирков, играл в «Балтике», мы должны создать ему условия. Если я ему скажу, что у нас заезд в отель, а на обед и ужин нам нужно сесть в такси и поехать в другую точку в городе, тренироваться – в другой город, потому что только там натуральное поле, а играем мы в четвёртой локации, то Юра хорошенько подумает», — сказал Игнашевич во время онлайн-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале «Балтики».
- 23 октября 2021
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