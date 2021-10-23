Куман высказался о предстоящем матче с «Реалом» в испанской Примере

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о предстоящем матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».



«Нас ждёт большой матч, мы очень взволнованы. Будет отличная атмосфера, постараемся, чтобы наши болельщики получили удовольствие.



Это важная игра. Мы можем показать, что находимся на правильном пути, поэтому результат тоже важен. Должны играть без страха и с желанием победить с самого начала матча.



У обеих команд многое поставлено на карту. При этом результат матча не будет иметь решающий характер.



Не знаю, верят ли в нас болельщики, но мы верим в себя. Явного фаворита нет. Мы играем дома, болельщики на нашей стороне. У меня нет страха», — цитирует Кумана Sport.es.



Матч 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 24 октября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 17:15 мск. «Реал» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Барселона» находится на 7-м месте.

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