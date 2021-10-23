«Челси» — «Норвич»: Маунт оформил дубль

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Норвич Сити».
На 85-й минуте встречи полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт реализовал пенальти в ворота «Норвича».
Ранее на 8-й минуте матча Маунт нанёс результативный удар по воротам гостей, ему ассистировал Жоржиньо. На 19-й минуте гол забил нападающий Каллум Хадсон-Одои с передачи Матео Ковачича.
На 42-й минуте встречи отличился защитник Рис Джеймс, голевую передачу отдал Маунт. На 57-й минуте гол забил защитник Бенджамин Чилуэлл, результативную передачу отдал Матео Ковачич. На 63-й минуте встречи вратарь «Норвича» Тим Крул забил автогол.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир) и Эдвард Смарт (Нортгемптоншир). Резервный рефери — Андре Марринер (Бирмингем).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Челси» в 8 матчах набрал 19 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (2) — на 20-м месте.
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