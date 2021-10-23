«Манчестер Юнайтед» вспомнил гол Андрея Канчельскиса «Блэкберну» в АПЛ

Официальный «твиттер» «Манчестер Юнайтед» в рубрике «Гол дня» вспомнил гол российского полузащитника Андрея Канчельскиса в ворота «Блэкберн Роверс» в рамках английской Премьер-лиги.
Видео гола Андрея Канчельскиса доступно в официальном «твиттере» «Манчестер Юнайтед».
Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, став двукратным чемпионом Англии. В составе английской команды он провел 120 матчей, забил 26 мячей и отдал 13 голевых передач.
После 8 туров английской Премьер-Лиги манкунианцы находятся на 6-м месте. За 8 матчей подопечные Уле-Гуннара Сульшера сумели набрать 14 очков.
В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» возглавляет группу F c «Аталантой», «Вильярреалом» и «Янг Бойз». «Красные дьяволы» набрали 6 очков в 3 матчах.
- 23 октября 2021
-
18:22
-
18:03
-
17:59
-
17:56
-
17:46
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:19
-
17:10
-
16:58
-
16:58
-
16:54
-
16:51
-
16:51
-
16:48
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:48
-
15:28
-
15:25
-
15:23
-
15:15
-
15:13
-
14:52