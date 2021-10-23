«Манчестер Юнайтед» вспомнил гол Андрея Канчельскиса «Блэкберну» в АПЛ

Официальный «твиттер» «Манчестер Юнайтед» в рубрике «Гол дня» вспомнил гол российского полузащитника Андрея Канчельскиса в ворота «Блэкберн Роверс» в рамках английской Премьер-лиги.

Видео гола Андрея Канчельскиса доступно в официальном «твиттере» «Манчестер Юнайтед».

Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, став двукратным чемпионом Англии. В составе английской команды он провел 120 матчей, забил 26 мячей и отдал 13 голевых передач.

После 8 туров английской Премьер-Лиги манкунианцы находятся на 6-м месте. За 8 матчей подопечные Уле-Гуннара Сульшера сумели набрать 14 очков.

В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» возглавляет группу F c «Аталантой», «Вильярреалом» и «Янг Бойз». «Красные дьяволы» набрали 6 очков в 3 матчах.