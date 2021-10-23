«Валенсия» сыграла вничью с «Мальоркой», забив два гола в добавленное время

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 10-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Мальорку». Команды сыграли вничью – 2:2.
Счёт в матче был открыт в первом тайме. На 32-й минуте встречи гол забил нападающий «Мальорки» Анхель Родригес, ему ассистировал Ли Кан Ин. Через шесть минут защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби забил автогол.
С 55-й минуты встречи гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Ли Кан Ин.
В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш с передачи Габриэла Паулисты сократил отставание своей команды в счёте. Через пять минут после гола Гедеша отличился защитник «летучих мышей» Хосе Луис Гайя, результативную передачу отдал Маркос де Соуза.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Гонсало Гарсия Гонсалес и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Давид Лопес Хименес.
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