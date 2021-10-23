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«Валенсия» сыграла вничью с «Мальоркой», забив два гола в добавленное время

«Валенсия» сыграла вничью с «Мальоркой», забив два гола в добавленное время
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Сегодня, 23 октября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 10-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Мальорку». Команды сыграли вничью – 2:2.

Счёт в матче был открыт в первом тайме. На 32-й минуте встречи гол забил нападающий «Мальорки» Анхель Родригес, ему ассистировал Ли Кан Ин. Через шесть минут защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби забил автогол.

Гол Родригеса:

Автогол Дьякаби:

С 55-й минуты встречи гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Ли Кан Ин.

В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш с передачи Габриэла Паулисты сократил отставание своей команды в счёте. Через пять минут после гола Гедеша отличился защитник «летучих мышей» Хосе Луис Гайя, результативную передачу отдал Маркос де Соуза.

Гол Гедеша:

Гайя сравнивает счёт в матче:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Гонсало Гарсия Гонсалес и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Давид Лопес Хименес.

Испания - Примера. 10-й тур
23 октября 2021, суббота. 15:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Родригес – 32'   0:2 Дьякаби – 38' (автогол)   1:2 Гедеш – 90+3'   2:2 Гайя – 90+8'
Удаления: нет / Ин – 55', Санчес – 90+9'
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