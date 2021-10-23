Лапорта: Куман останется в «Барселоне» вне зависимости от результата матча с «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что главный тренер каталонского клуба Рональд Куман продолжит занимать пост наставника команды вне зависимости от результата матча 10-го тура испанской Примеры с «Реалом».



— Вы и дальше будете доверять Куману, вне зависимости от того, что произойдёт в воскресенье?

— Да-да, конечно. Куман продолжит работу после «класико».



Матч 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 24 октября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 17:15 мск.



После восьми сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Барселона» за восемь матчей набрала 15 очков, команда находится на 7-м месте в таблице.

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