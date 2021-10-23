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«Уотфорд» разгромил на выезде «Эвертон», Кинг оформил хет-трик

«Уотфорд» разгромил на выезде «Эвертон», Кинг оформил хет-трик
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Сегодня, 23 октября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Уотфорд». Гости одержали победу – 5:2.

Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 3-й минуте встречи отличился полузащитник «ирисок» Том Дэвис, ему ассистировал Демарай Грей.

Гол Дэвиса:

На 13-й минуте матча нападающий «Уотфорда» Джошуа Кинг с передачи Крэйга Кэткарта сравнял счёт.

Ответный мяч Кинга:

На 63-й минуте нападающий «Эвертона» Ришарлисон вывел свою команду вперёд, голевую передачу на бразильца отдал Майкл Кин. На 78-й минуте встречи полузащитник гостей Юрай Куцка сравнял счёт, ему ассистировал Кучо Эрнандес.

Гол Ришарлисона в ворота «Уотфорда»:

Куцка сравнивает счёт в матче:

На 80-й минуте матча Джошуа Кинг с передачи Эммануэля Денниса забил свой второй гол в матче. Через шесть минут Кинг оформил хет-трик, ему ассистировал Деннис. В добавленное ко второму тайму время сам Деннис забил, голевую передачу отдал Жуан Педро.

Кинг оформляет дубль:

Третий мяч Кинга в матче:

Гол Денниса:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавляет Грэм Скотт. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Джонатан Мосс.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
23 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 5
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Дэвис – 3'   1:1 Кинг – 13'   2:1 Ришарлисон – 63'   2:2 Куцка – 78'   2:3 Кинг – 80'   2:4 Кинг – 86'   2:5 Деннис – 90+1'
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