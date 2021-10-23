Кержаков — о проигрыше «Краснодару»: чтобы набирать очки, нужно действовать агрессивнее

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение в матче 12-го тура РП с «Краснодаром» (1:4).



«Чтобы добиваться результата и набирать очки, нам нужно действовать более агрессивно. Брать самоотдачей, хорошей готовностью, выполнением всех установок, которые мы даем ребятам. Если хотя бы в одном из компонентов мы проваливаемся, это приводит к отрицательному результату.



Будут ли изменения в составе в ближайших матчах? К сожалению, у нас нет возможности дать отдохнуть тем футболистам, которые получают серьёзные нагрузки. Хотя мы понимаем, что это может привести к травмам, ведь очень мало футболистов играли на таком уровне, с такой интенсивностью. Но, конечно, если будет малейшая возможность, то мы постараемся дать кому-то отдохнуть», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».



В матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Нижний Новгород». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. «Краснодар» в 12 матчах набрал 21 очко и занимает третье место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (14) находится на 10-м месте.