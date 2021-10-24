Салах: хотел вернуться в Англию, чтобы доказать, что люди ошибаются на мой счёт

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что на протяжении длительного времени хотел играть за мерсисайдский клуб.
«Однажды я посетил «Энфилд» с «Челси» и сказал: «Однажды я хочу сыграть здесь». Когда я был в «Роме», и между клубами велись переговоры о возможном трансфере, я сказал, что хочу играть за «Ливерпуль». Атмосфера на «Энфилде» невероятная. Я хотел вернуться в Англию, чтобы доказать, что люди ошибаются на мой счёт. У меня не было шанса в «Челси», но я хотел вернуться. Когда я был чуть моложе, я играл за «Ливерпуль» на PlayStation. Так что между мной и этой командой всегда была связь», — приводит слова Салаха Sky Sports.
В нынешнем сезоне Салах принял участие в 8 матчах чемпионата Англии, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
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