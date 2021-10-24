«Ахмат» — «Урал»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Урала» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Садулаев, Харин, Конате.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Пуцко, Тодорович, Карапузов, Полярус, Адуев, Кадыров, Себаи.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.
Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.
Грозненский «Ахмат» набрал 12 очков в 11 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) располагается в таблице на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23). Действующий чемпион России — «Зенит».
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