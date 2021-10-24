«Ницца» совершила камбэк в матче с «Лионом», проигрывая 2:0 к 81-й минуте

Сегодня, 24 октября, состоялся матч 11-го тура французской Лиги 1 между «Ниццой» и «Лионом». Команды встречались на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Главным арбитром игры был Жером Бризар. Противостояние закончилось волевой победой хозяев со счётом 3:2.

На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби. Во втором тайме на 68-й минуте преимущество гостей удвоил Уссем Ауар. Ему ассистировал Лукас Пакета. «Ницца» сократила отставание в счёте на 81-й минуте. Хозяева поля сделали это усилиями Юсефа Аталя. Результативная передача — у Кефрена Тюрам-Юльена. На 85-й минуте игры был удалён зимбабвийский нападающий «Лиона» Тино Кадевере.

«Ницца» сумела сравнять счёт на 89-й минуте. Гол забил Анди Делор с пенальти. На 93-й минуте победу для хозяев вырвал Эванн Гессан, появившийся на поле десятью минутами ранее.

После домашней победы в рамках 11-го тура Лиги 1 «Ницца» поднялась на второе место в турнирной таблице. Команда с французского побережья набрала 19 очков в 10 матчах. «Лион» остался на седьмом месте. Команда Петера Боша набрала 16 очков за 11 туров чемпионата.

Отметим, что в предыдущих 9 играх «Ницца» пропустила лишь 5 мячей. Это лучший показатель в Лиге 1.