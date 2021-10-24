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«Манчестер Юнайтед» претендует на двух игроков «Лестера»

«Манчестер Юнайтед» претендует на двух игроков «Лестера»
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Полузащитник Юри Тилеманс и защитник Уэсли Фофана, выступающие за «Лестер Сити», могут продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun со ссылкой на итальянские и французские СМИ.

По информации источника, благодаря подписанию Фофана «красные дьяволы» хотят усилить линию защиты. Манчестерский клуб не отпугивает то, что в данный момент игрок находится в лазарете с переломом голени.

Также в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» находится полузащитник «Лестера» Тилеманс. Футболист отложил переговоры с клубом о продлении действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2023 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Фофана составляет € 40 млн. Защитник играет за «Лестер» с 2020 года, куда перешёл из «Сент-Этьена».

Transfermarkt оценивает стоимость Тилеманса в € 55 млн. За «лис» Тилеманс выступает с 2019 года. До этого он был игроком «Монако» и «Андерлехта».

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